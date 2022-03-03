Три топ-клуба Европы заинтересованы в Нкунку

Фото инстаграм Кристофера Нкунку

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации Sky Sport Deutschland, заполучить 24-летнего футболиста хотят "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

"Быки" продадут французского вингера не дешевле, чем за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Нкунку сыграл за "РБ Лейпциг" 36 матчей, забил 25 голов и сделал 13 ассистов.

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