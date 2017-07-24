Три топ-клуба готовят солидные предложения по Асенсио

Теги арсенал лондонреал мадридманчестер юнайтедмарко асенсиоювентус

Три топ-клуба готовят солидные предложения по АсенсиоСразу три европейских топ-клуба интересуются вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует The Sun.

По сведениям издания, предпринять попытки заполучить 21-летнего футболиста "сливочных" готовы "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус". Каждый из клубов уже готовит предложение по перспективному игроку.

В завершившемся сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" может отказаться от покупки игрока на замену Данило. | soccernews.ru

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