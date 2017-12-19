Три топ-клуба интересуются Де Брюйне

Теги манчестер ситикевин де брюйнебарселонареал мадридпсж

Три топ-клуба интересуются Де БрюйнеПолузащитником английского "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне интересуется сразу три европейских топ-клуба.

Так, по сведениям Daily Mirror, игра 26-летнего хавбека "горожан" в текущем сезоне привлекла внимание к его персоне со стороны мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и французского ПСЖ. При этом трио грандов не отпугивает трансферная стоимость бельгийца, которая может составить 170 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" уже готовит новый контракт для Де Брюйне. | soccernews.ru

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