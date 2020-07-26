Три топ-клуба Италии интересуются Паредесом

"Наполи", "Милан" и "Ювентус" интересуются игроком ПСЖ Леонардо Паредесом. Об этом сообщает Foot Mercato.

Парижский клуб готов отпустить футболиста за 40 миллионов евро. Сам полузащитник хотел бы продолжить карьеру в "Ювентусе".

В нынешнем розыгрыше в активе Паредеса 1 голевая передача в 17 матчах в рамках Лиги 1.

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