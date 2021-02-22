Три топ-клуба нацелились на де Хеа

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Три топ-клуба нацелились на де Хеа

Сразу три топ-клуба проявляют интерес к испанскому вратарю "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, голкипер входит в сферу интересов "Баварии", "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен". Манкунианцы могут продать испанца, чтобы сделать ставку на своего воспитанника Дина Хендерсона.

В нынешнем сезоне 30-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Де Хеа установил новый рекорд "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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