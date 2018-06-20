Три топ-клуба намерены предпринять попытки подписать Асенсио

Теги реал мадридмарко асенсиочелсиманчестер юнайтедпсж

Три топ-клуба намерены предпринять попытки подписать АсенсиоСразу три европейских топ-клуба намерены предпринять попытки подписать вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Так, по сведениям испанской прессы, на 22-летнего игрока "сливочных" претендуют ПСЖ, лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Все три клуба будут готовы поучаствовать в гонке за перспективным футболистом, если он изъявит желание сменить клубную прописку в поисках стабильной игровой практики.

В завершившемся сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, отец Неймара продолжит контакты с "Реалом" во время ЧМ. | soccernews.ru

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