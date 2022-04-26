Три топ-клуба поборются за Погба

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба входит в сферу интересов сразу трех топ-клубов, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, переговоры с футболистом намерены провести "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Хавбек летом станет свободным агентом, поэтому может перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего он провел за клуб 233 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

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