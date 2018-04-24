Три топ-клуба поспорят за хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш летом может покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, на португальца претендуют "Милан", "Тоттенхэм" и "Ювентус". Отмечается, что игрок намерен сменить своего агента Жорже Мендеша, который тесно сотрудничает с итальянскими клубами.

Гомеш планирует подписать контракт с британским агентом, который поспособствует его переходу в АПЛ.

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