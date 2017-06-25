Три топ-клуба претендуют на Рафаэля Геррейру

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру заинтересовал три европейских топ-клуба, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 23-летнего португальца хотят подписать "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне Геррейру сыграл за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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