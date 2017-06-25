Три топ-клуба претендуют на Рафаэля Геррейру

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Три топ-клуба претендуют на Рафаэля Геррейру

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру заинтересовал три европейских топ-клуба, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 23-летнего португальца хотят подписать "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Сити". 

В минувшем сезоне Геррейру сыграл за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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