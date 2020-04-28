Три топ-клуба претендуют на ван де Бека

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Три топ-клуба претендуют на ван де Бека

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек интересен клубам из Англии, Испании и Италии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, купить голландского хавбека грядущим летом хотят "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

В текущем сезоне 23-летний ван де Бек сыграл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и сделал 11 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 44 миллиона евро.

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