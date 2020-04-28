Три топ-клуба претендуют на ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек интересен клубам из Англии, Испании и Италии, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, купить голландского хавбека грядущим летом хотят "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".
В текущем сезоне 23-летний ван де Бек сыграл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и сделал 11 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 44 миллиона евро.
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|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|27
|18