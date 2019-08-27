Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина

"Краснодар" намерен в ближайшее время купить защитника "Рубина" Егора Сорокина. Об этом сообщает Telegram-канал комментатора Нобеля Арустамяна.

По данным источника, "быки" хотят купить футболиста в нынешнее трансферное окно и оставить футболиста в аренде в казанском клубе на год.

Отметим, что Сорокина также хотят купить "Зенит" и "Локомотив".

Рыночная стоимость защитника - 4 миллиона евро. Результаты сделки будут известны в ближайшие дни.

23-летний Сорокин в текущем сезоне провел семь матчей в РПЛ за "Рубин".

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