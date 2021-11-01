Три топ-клуба РПЛ поборются за Оздоева

Фото: инстаграм Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

"Динамо", "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" Магомеду Оздоеву, сообщает Sport24.

По сведениям источника, москвичи и краснодарцы рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "Зенитом". Таким образом, хавбек может сменить клуб бесплатно. Также игроком интересуются клубы из Турции и Германии.

В нынешнем сезоне 28-летний Оздоев провел за "Зенит" два матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Лион" может отказаться от трансфера Азмуна ради другого игрока. | http://soccernews.ru