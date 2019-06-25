Три топ-клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Уфы"

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Три топ-клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Уфы"

Защитник "Уфы" Данил Круговой, скорее всего, этим летом окажется в одном из топ-клубов РПЛ.

Как сообщают российские СМИ, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Зенит", "Спартак" и ЦСКА.

Левый фулбек является воспитанником "сине-бело-голубых", но он не хочет возвращаться в Питер, где ему в своё время не дали шанс.

Круговой считает лучшим для себя вариантом ЦСКА, однако пока ближе к его трансферу находится "Спартак". Генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн уже сделал представителям игрока выгодное предложение.

Стоит отметить, что вероятная сделка оценивается в 2,5-3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Круговой сыграл за "Уфу" 9 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: ЦСКА возобновил интерес к перспективному бразильцу. | http://soccernews.ru
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