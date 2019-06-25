Три топ-клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Уфы"
Защитник "Уфы" Данил Круговой, скорее всего, этим летом окажется в одном из топ-клубов РПЛ.
Как сообщают российские СМИ, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Зенит", "Спартак" и ЦСКА.
Левый фулбек является воспитанником "сине-бело-голубых", но он не хочет возвращаться в Питер, где ему в своё время не дали шанс.
Круговой считает лучшим для себя вариантом ЦСКА, однако пока ближе к его трансферу находится "Спартак". Генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн уже сделал представителям игрока выгодное предложение.
Стоит отметить, что вероятная сделка оценивается в 2,5-3 миллиона евро.
В минувшем сезоне Круговой сыграл за "Уфу" 9 матчей и забил 1 гол.
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|49
|6
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|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
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|Ростов
|30
|41
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|Урал
|30
|38
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|30
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|12
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|30
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|Крылья Советов
|30
|28
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|Уфа
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