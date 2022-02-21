Три топ-клуба Серии А поспорят за Депая

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Три топ-клуба Серии А поспорят за Депая

Фото инстаграм Мемфиса Депая

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может летом оказаться в одном из итальянских грандов.

По информации Sport.es, в подписании 28-летнего форварда заинтересованы "Ювентус", "Милан" и "Интер".

Рыночная стоимость звёздного голландца оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Депай сыграл за "Барсу" 23 матча, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Депай может вернуться в "Лион". | http://soccernews.ru
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