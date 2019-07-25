Три топ-клуба Серии А ведут борьбу за Бен-Йеддера

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Три топ-клуба Серии А ведут борьбу за Бен-Йеддера

Форвард "Севильи" Виссам Бен-Йеддер этим летом с высокой долей вероятности переберётся в Италию.

Сообщается, что на 28-летнего француза претендуют сразу три топ-клуба Серии А - "Рома", "Милан" и "Наполи".

Рыночная стоимость нападающего - 40 миллионов евро. Его контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2021 года.

В прошлом сезоне Бен-Йеддер забил 30 голов и сделал 11 ассистов в 54 матчах за "нервионцев".

Не пропустите: "Рома" нацелилась на нападающего "Шахтера". | http://soccernews.ru
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