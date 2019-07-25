Три топ-клуба Серии А ведут борьбу за Бен-Йеддера
Форвард "Севильи" Виссам Бен-Йеддер этим летом с высокой долей вероятности переберётся в Италию.
Сообщается, что на 28-летнего француза претендуют сразу три топ-клуба Серии А - "Рома", "Милан" и "Наполи".
Рыночная стоимость нападающего - 40 миллионов евро. Его контракт с "Севильей" рассчитан до июня 2021 года.
В прошлом сезоне Бен-Йеддер забил 30 голов и сделал 11 ассистов в 54 матчах за "нервионцев".
Не пропустите: "Рома" нацелилась на нападающего "Шахтера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
-
БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации
-
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос по трансферу Эриксена
Лента новостей
-
Три топ-клуба Серии А ведут борьбу за Бен-Йеддера
-
Нобоа определился со своим будущим в "Зените"
-
"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов
-
"Ливерпуль" не сумел обыграть "Спортинг" в товарищеском матче
-
Синиша Михайлович болен раком! Эти 8 футбольных личностей знают, как побороть эту страшную болезнь
-
Главные новости дня: 24 июля
-
1
УЕФА помог ПСЖ скрыть нарушения правил финансового фэйр-плей
-
Ибрагимович избежал наказания в МЛС
-
Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни
-
"Монако" подпишет действующего чемпиона мира
-
Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"
-
1
"Барселона" хочет заработать на трансферах 150 миллионов евро
-
"Эвертон" ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Кина
-
1
БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов
-
Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу
-
"Барселона" сделала новое предложение по Фирпо
-
Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19
-
"Севилья" готова продать своего лидера
-
В английском футболе в три раза участились случаи дискриминации
-
Рафинью Алькантару зовут в Италию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32