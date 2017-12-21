Три топ-клуба следят за ситуацией с Бонуччи

Три европейских топ-клуба следят за ситуацией, в которой оказался защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как информирует Gazzetta dello Sport, подписать 30-летнего бека "россонери" в случае, если подтвердится информация о его желании сменить команду, уже в зимнее трансферное окно будут готовы французский ПСЖ, лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Напомним, "Милан" хочет купить Дембеле. | soccernews.ru