Три топ-клуба следят за ситуацией с Бонуччи

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Три топ-клуба следят за ситуацией с БонуччиТри европейских топ-клуба следят за ситуацией, в которой оказался защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как информирует Gazzetta dello Sport, подписать 30-летнего бека "россонери" в случае, если подтвердится информация о его желании сменить команду, уже в зимнее трансферное окно будут готовы французский ПСЖ, лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Напомним, "Милан" хочет купить Дембеле. | soccernews.ru

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