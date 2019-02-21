Три топ-клуба сразятся за "нового Неймара"

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Три топ-клуба сразятся за "нового Неймара"

Юный форвард перуанского "Спортинг Кристаль" Фредди Кастро привлек к себе внимание европейских топ-клубов.

По сведениям FT, борьбу за 17-летнего таланта, которого уже прозвали "новым Неймаром", ведут "Атлетико", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Отмечается, что Кастро недавно перебрался в основную команду "Спортинг Кристаль" и заключил с клубом трехлетнее соглашение.

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