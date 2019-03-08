Три топ-клуба вступили в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

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Три топ-клуба вступили в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

"Атлетико", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за защитника "Аякса" Маттейс де Лигта, сообщает Marca.

По сведениям издания, европейские гранды намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Барселона". Сумма трансфера может составить 70-80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 39 матчах во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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