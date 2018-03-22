Три топовых тренера отказали ПСЖ

ПСЖ не удалось договориться с тремя претендентами на пост главного тренера, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижанам отказали Луис Энрике, Карло Анчелотти и Антонио Конте.

Энрике планирует летом возглавить "Челси", Анчелотти также намерен поработать в Англии. Что касается Конте, то он, по всей видимости, вернется в сборную Италии.

Напомним, что нынешний наставник ПСЖ Унаи Эмери будет уволен по окончании сезона из-за неудачи клуба в Лиге Чемпионов.

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