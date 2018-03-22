Три топовых тренера отказали ПСЖ

Теги псжкарло анчелоттиантонио контелуис энрике

Три топовых тренера отказали ПСЖ

ПСЖ не удалось договориться с тремя претендентами на пост главного тренера, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижанам отказали Луис Энрике, Карло Анчелотти и Антонио Конте.

Энрике планирует летом возглавить "Челси", Анчелотти также намерен поработать в Англии. Что касается Конте, то он, по всей видимости, вернется в сборную Италии.

Напомним, что нынешний наставник ПСЖ Унаи Эмери будет уволен по окончании сезона из-за неудачи клуба в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Луис Энрике сделал выбор между "Челси" и ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов