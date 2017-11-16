Три турецких клуба интересуются Санья
Несколько турецких клубов претендуют на бывшего защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, в услугах 34-летнего француза заинтересованы "Бурсаспор", "Сивасспор" и "Бешикташ".
Напомним, что Санья является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.
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|Бурсаспор
|11
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|11
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|8
|Гёзтепе АС Измир
|11
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|9
|Акхисар Беледийе ГС
|11
|17
|10
|Аланьяспор
|11
|14
|11
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|11
|14
|12
|Трабзонспор
|11
|13
|13
|Касимпаса
|11
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|14
|Антальяспор
|11
|12
|15
|Коньяспор
|11
|10
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|Карабюкспор
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|8
|17
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