Три турецких клуба интересуются Санья

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Три турецких клуба интересуются Санья

Несколько турецких клубов претендуют на бывшего защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, в услугах 34-летнего француза заинтересованы "Бурсаспор", "Сивасспор" и "Бешикташ".

Напомним, что Санья является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

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2 Истанбул ББ 11 23
3 Бешикташ 11 21
4 Кайсериспор 11 19
5 Сивасспор 11 19
6 Бурсаспор 11 17
7 Фенербахче 11 17
8 Гёзтепе АС Измир 11 17
9 Акхисар Беледийе ГС 11 17
10 Аланьяспор 11 14
11 Малатия Беледийеспор 11 14
12 Трабзонспор 11 13
13 Касимпаса 11 12
14 Антальяспор 11 12
15 Коньяспор 11 10
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