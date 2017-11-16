Три турецких клуба интересуются Санья

Несколько турецких клубов претендуют на бывшего защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, в услугах 34-летнего француза заинтересованы "Бурсаспор", "Сивасспор" и "Бешикташ".

Напомним, что Санья является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

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