Три ведущих игрока "Атлетико" выступили за продажу Гризманна

Теги атлетико мадридантуан гризманнгабихуанфрандиего годин

Три ведущих игрока "Атлетико" выступили за продажу ГризманнаТри ведущих игрока мадридского "Атлетико" выступили за продажу ведущего форварда своей команды Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, за скорейшее расставание с 26-летним нападающим выступили Диего Годин, Габи и Хуанфран. По мнению ветеранов команды, француз, обеспокоенный своей будущей карьерой, перестал отдаваться полностью играм за "матрасников", что сразу же отразилось на его результативности.

Напомним, Гризманн поставил условие "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов