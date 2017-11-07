Три ведущих игрока "Атлетико" выступили за продажу Гризманна

Три ведущих игрока мадридского "Атлетико" выступили за продажу ведущего форварда своей команды Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, за скорейшее расставание с 26-летним нападающим выступили Диего Годин, Габи и Хуанфран. По мнению ветеранов команды, француз, обеспокоенный своей будущей карьерой, перестал отдаваться полностью играм за "матрасников", что сразу же отразилось на его результативности.

Напомним, Гризманн поставил условие "Барселоне". | soccernews.ru