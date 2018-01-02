Три ведущих игрока "Барселоны" недовольны возможным подписанием Коутиньо

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Три ведущих игрока "Барселоны" недовольны возможным подписанием КоутиньоТри ведущих игрока каталонской "Барселоны" остались недовольны возможным подписанием их клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, свое нежелание видеть бразильца в команде выразили защитник Жерар Пике и хавбеки Андрес Иньеста и Иван Ракитич. Первый остался недоволен тем, что зарплата нынешнего игрока "красных" в "Барсе" будет равняться 12-ти миллионам евро в год, что сразу же сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, а двое других опасаются за свои места в стартовом составе "сине-гранатовых".

Напомним, Коутиньо готов бойкотировать игры за "Ливерпуль". | soccernews.ru

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