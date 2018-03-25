Три ведущих игрока "Реала" готовы сменить команду, если Зидан будет уволен из клуба
Три ведущих игрока мадридского "Реала" в лице Серхио Рамоса, Луки Модрича и Криштиану Роналду поддержали главного тренера своей команды Зинедина Зидана.
Так, по сведениям испанской прессы, указанное трио было готово уйти из клуба, если бы президент "сливочных" Флорентино Перес решил по итогам матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ расстаться с французским специалистом.
Напомним, Перес ожидает решения от Зидана по его будущему. | soccernews.ru
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