Три ведущих игрока "Реала" высоко оценили первые игры Винисиуса в составе своего клуба

Теги реал мадридвинисиус жуниорискомарко асенсиокарим бензема

Три ведущих игрока "Реала" высоко оценили первые игры Винисиуса в составе своего клубаТри ведущих игрока мадридского "Реала" высоко оценили первые игры вингера своей команды Винисиуса Жуниора в составе королевского клуба.

Так, по сведениям Football Espana, действия 18-летнего бразильца в матчах против "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса" произвела впечатления на Иско, Марко Асенсио и Карима Бензема. Все трое считают, что перспективный футболист уже в этом сезоне может выйти на лидирующие роли в команде.

Напомним,  "Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игроками. | soccernews.ru

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