Три ведущих игрока "Реала" высоко оценили первые игры Винисиуса в составе своего клуба

Три ведущих игрока мадридского "Реала" высоко оценили первые игры вингера своей команды Винисиуса Жуниора в составе королевского клуба.

Так, по сведениям Football Espana, действия 18-летнего бразильца в матчах против "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса" произвела впечатления на Иско, Марко Асенсио и Карима Бензема. Все трое считают, что перспективный футболист уже в этом сезоне может выйти на лидирующие роли в команде.

Напомним, "Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игроками. | soccernews.ru