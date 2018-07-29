Три ведущих игрока "Реала" выступали против подписания Азара

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Три ведущих игрока "Реала" выступали против подписания АзараТри ведущих игрока мадридского "Реала" выступали против подписания их клубом вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, противниками трансфера бельгийца на "Сантьяго Бернабеу" были капитан "сливочных" Серхио Рамос, а также его соотечественники Марко Асенсио и Иско. Все трое считают, что новоиспеченный главный тренер их команды Хулен Лопетеги должен предоставить шанс проявить себя молодым игрокам.

Напомним,  "Реал" отказался от подписания трансферной цели Лопетеги из-за позиции своих игроков. | soccernews.ru

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