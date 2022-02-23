Три ветерана "Баварии" хотят продлить контракты

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Три ветерана "Баварии" хотят продлить контракты

Фото: инстаграм Нойера\Автор неизвестен

Три ветерана мюнхенской "Баварии" в скором времени могут подписать новые контракты с грандом Бундеслиги, сообщает издание BILD.

По информации источника, форвард Роберт Левандовски, полузащитник Томас Мюллер и вратарь Мануэль Нойер, чьи соглашения с клубом рассчитаны до 2023 года, хотят продлить их до 2025-го.

Отмечается, что Нойер уже ведет переговоры с клубом и хочет завершить карьеру в "Баварии".

В тоже время с Левандовским все еще нет переговоров, а новый контракт Мюллера должен быть подписан совсем скоро.

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