Три южноамериканские страны хотят совместно провести Чемпионат Мира 2030 года

Теги чемпионат мира

Три южноамериканские страны хотят совместно провести Чемпионат Мира 2030 года

Аргентина, Парагвай и Уругвай хотят совместно провести Чемпионат Мира-2030, сообщает AP.

Страны рассказали о своем решении сегодня в Аргентине. Также на проведение мундиаля претендуют европейские страны.

Ранее Канада, Мексика и США подали совместную заявку на ЧМ-2026.

Читайте также: Сборная сентября топ-5 европейских лиг. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов