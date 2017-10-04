Три южноамериканские страны хотят совместно провести Чемпионат Мира 2030 года

Аргентина, Парагвай и Уругвай хотят совместно провести Чемпионат Мира-2030, сообщает AP.

Страны рассказали о своем решении сегодня в Аргентине. Также на проведение мундиаля претендуют европейские страны.

Ранее Канада, Мексика и США подали совместную заявку на ЧМ-2026.

Читайте также: Сборная сентября топ-5 европейских лиг. | http://soccernews.ru