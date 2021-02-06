Три защитника "Баварии" входят в шорт-лист "Челси"

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Три защитника "Баварии" входят в шорт-лист "Челси"

Лондонский "Челси" ищет усиление центра обороны в немецкой Бундеслиге.

По информации Bild, в список трансферных целей "синих" входят четыре защитника, выступающих в чемпионате Германии.

Это Джером Боатенг, Никлас ЗюлеДавид Алаба (все - "Бавария") и Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг").

Стоит отметить, что Боатенг и Алаба летом станут свободными агентами, поэтому "Челси" сможет подписать кого-то из них бесплатно.

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