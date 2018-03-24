Три знаменитых вратаря остались недовольны мячом ЧМ-2018

Официальный мяч ЧМ-2018 не особо порадовал голкиперов.

Как сообщает AS, вратари Давид Де Хеа, Марк-Андре тер Штеген и Пепе Рейна пожаловались на мяч.

"С ним происходят странные вещи, мяч летит по неконтролируемой траектории" - заявили голкиперы.

"Готов поспорить, на мундиале мы увидим как минимум 35 очень странных голов. Он покрыт пластиковым слоем, который затрудняет его удержание. С этим мячом много проблем.

Думаю, нам придется привыкнуть к работе с ним и попытаться добиться как можно большего контроля до начала турнира. Они могли бы изменить его, пока еще есть время" - сказал Рейна.

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