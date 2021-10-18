Три звездных игрока ПСЖ пропустят матч с "РБ Лейпциг" в ЛЧ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Сразу трое футболистов "Пари Сен-Жермен" пропустят матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Полузащитник Леандро Паредес и нападающий Неймар получили повреждения в матчах за свои национальные сборные в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Защитник Серхио Рамос до сих пор не восстановился после старой травмы и никак не может дебютировать за парижан.

Матч ПСЖ - "РБ Лейпциг" состоится завтра, 19 октября. Начало встречи - в 22:00 мск.

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