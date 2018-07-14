Тридцать первый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 14 июля

Сегодня, 14 июля, на Чемпионате Мира определится бронзовый призер первенства.

В игре за третье место сойдутся сборные Бельгии и Англии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало матча в 17.00.

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