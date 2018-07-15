Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля
Сегодня, 15 июля, состоится главный поединок сезона, в котором сборные Франции и Хорватии определят победителя Чемпионата Мира-2018. Матч пройдет в Москве в "Лужниках" в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что вчера в матче за третье место сборная Бельгии оказалась сильнее Англии.
Другие интересные новости из стана команд:
Официальный промо-ролик к финалу ЧМ-2018
Нойер определился, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
Звезды хорватского футбола получили приглашения на финал ЧМ-2018
Такой матч бывает раз в жизни: тренер Хорватии сделал важное заявление перед финалом ЧМ-2018
Стал известен главный судья финала Чемпионата Мира-2018
Тренер Хорватии назвал лучшего игрока ЧМ-2018
Сычев спрогнозировал результат финального матча Чемпионата Мира
Моуринью назвал фаворита ЧМ-2018
Далич: "Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас"
Азар объявил о желании покинуть "Челси"
Кремль озвучил планы Путина на финал ЧМ-2018 | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Анри отказался от работы на телевидении
-
Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции
-
Стало известно, сколько человек посетили матчи ЧМ-2018
-
"Манчестер Сити" шокирован требованиями "Реала" по Ковачичу
-
"Ювентус" представил Роналду: фотоотчёт
-
Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник
-
Роналду: "Многие игроки думают, что в 33 года карьера закончена, но я не такой"
-
"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Рудар" и другие результаты
-
Агент Кинтеро подтвердил интерес "Локомотива"
-
ЦСКА может подписать перспективного бразильца
-
Клуб Слуцкого нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Ювентус" назвал ПСЖ стоимость Алекса Сандро
-
Яновский пояснил, почему Головину стоит перейти в "Монако"
-
Путин сделал Трампу футбольный подарок
-
Мбаппе решил, на что потратит премиальные за ЧМ-2018
-
"Севилья" не пойдёт на уступки "Арсеналу" в трансфере Нзонзи
-
ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018
-
Академия "Ювентуса" поприветствовала Роналду в своем клубе
-
1
"Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ
-
Роналду: "Предложение "Ювентуса" было единственным"