Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Сегодня, 15 июля, состоится главный поединок сезона, в котором сборные Франции и Хорватии определят победителя Чемпионата Мира-2018. Матч пройдет в Москве в "Лужниках" в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что вчера в матче за третье место сборная Бельгии оказалась сильнее Англии.

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