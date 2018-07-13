Тридцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 13 июля

На Чемпионате Мира-2018 сегодня ожидается затишье. Сборные Бельгии, Англии, Франции и Хорватии продолжат подготовку к двум решающим играм турнира. Тем не менее, интересные новости из их стана все же появляются. Так:

Нойер определился, за кого будет болеть в финале ЧМ

Финал ЧМ-2018 могут посетить звезды хорватского футбола

Тренер сборной Хорватии сделал важное заявление перед финалом ЧМ

На решающие матчи ЧМ в Россию прилетит легендарный легкоатлет

Сборная Хорватии примет решение о награждении медалями ЧМ Калинича и Вукоевича

Бекхэм сделал заявление по выступлению сборной Англии на ЧМ

Триппьер дал оценку выступлению сборной Англии на ЧМ

Саутгейт рассказал о мотивации своей команды перед ее заключительным матчем на ЧМ

Тилеманс поведал об обстановке в сборной Бельгии перед матчем за третье место ЧМ

ФИФА назвала арбитра, который будет обслуживать финал ЧМ

Тренер сборной Хорватии назвал лучшего игрока ЧМ

Появились новые подробности по травме Перишича

Сычев спрогнозировал результат финала ЧМ

Чорлука стал первым игроком из РФПЛ, вышедшим в финал ЧМ

Далич поделился ожиданиями от финала ЧМ

В Хорватии оригинально отметили выход сборной в финал ЧМ

На клубном уровне уже сегодня могут состояться трансферы:

Андреа Бертолаччи из "Милана" в "Эвертон"

Свободного агента Милана Баделя в "Зенит"

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