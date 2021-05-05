Тригерос поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом"

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Тригерос поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом"Фото: инстаграм Тригероса/Автор неизвестен

Полузащитник "Вильярреала" Ману Тригерос рассказал, чего он ожидает от матча 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала".

"Первый матч сложился так, как мы и ожидали. У "Арсенала" топовые игроки и очень скоростные форварды. Мы знаем, как играет эта команда и видели ее силу на своем поле. Это один из сильнейших клубов Англии. Матч с ним — возможность для нас добиться чего-то существенного", - сказал игрок.

Матч "Арсенал" — "Вильярреал" состоится 6 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче испанский клуб победил со счетом 2:1.

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