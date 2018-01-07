Триллер на "Рамон Санчес Писхуан": "Бетис" побеждает "Севилью" со счётом 5:3

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Триллер на "Рамон Санчес Писхуан": "Бетис" побеждает "Севилью" со счётом 5:3

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Бетис" в гостях обыграл "Севилью" со счётом 5:3. 

"Севилья" – "Бетис" - 3:5

Голы: Фабиан Руис, 1 - 0:1, Бен-Йеддер, 13 - 1:1, Феддаль, 21 - 1:2, Кьяер, 40 - 2:2, Дурмиси, 63 - 2:3, Леон, 65 - 2:4, Лангле, 67 - 3:4, Тельо, 90 - 3:5.

"Севилья": Рико, Кьяер, Эскудеро, Коршья (Сарабия, 85), Лангле, Васкес (Корреа, 57), Нзонзи, Навас, Банега, Нолито (Муриэль, 69), Бен-Йеддер.

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Герреро, 16), Феддаль, Фабиан Руис (Камараса, 76), Гарсия, Гуардадо, Санчес (Тельо, 60), Будебуз, Леон.

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