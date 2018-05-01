Тринадцать лет назад Месси забил свой первый гол за "Барселону"

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Тринадцать лет назад Месси забил свой первый гол за "Барселону"

Форвард Лионель Месси 13 лет назад забил свой дебютный гол за "Барселону".

Это произошло 1 мая 2005 года в матче с "Альбасете", который закончился в победой каталонцев со счетом 2:0.

Напомним, что Месси дебютировал за "Барселону" 16 октября 2004 года. За все это время аргентинец сыграл за "сине-гранатовых" 634 матча и забил 550 голов.

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