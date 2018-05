Тринадцать лет назад Месси забил свой первый гол за "Барселону"

Форвард Лионель Месси 13 лет назад забил свой дебютный гол за "Барселону".

Это произошло 1 мая 2005 года в матче с "Альбасете", который закончился в победой каталонцев со счетом 2:0.

A REMINDER:#OnThisDay 2005

Lionel Messi scored his first Barcelona goal with the help of Ronaldinho, in a 2-0 win over Albacete.



Since then he has recently reached 550 goals for Barca ⚽️pic.twitter.com/nOOtlnG1V3