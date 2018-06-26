Тринадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 25 июня

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Тринадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 25 июняСегодня на Чемпионате Мира будут сыграны заключительные игры в группах "C" и "D". В первом квартете путевки в 1/8 финала турнира будут разыграны между Австралией и Перу и Данией и Францией. Во второй группе сыграют Исландия с Хорватией и Нигерия с Аргентиной.

Главный тренер "суперорлов" Гернот Рор уже заявил, что никаких поблажек лидеру атак "бело-голубых" Лионелю Месси они делать не будут. В свою очередь, его коллега из стана соперников Хорхе Сампаоли, потерявший контроль над своей командой, уже мечтает о финале ЧМ-2018. Тем временем Диего Марадона строит менее великие планы и пока только готов поработать над тем, чтобы аргентинцы просто вышли из своей группы.

На клубном уровне сегодня могут объявить о переходе Антони Мартиаоя из "Маанчестер Юнайтед" в "Ювентус", Давиде Сантона из "Интера" в "Рому" и Алиссона из той же "Ромы" в "Реал"

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Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
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