Тринадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 25 июня

Сегодня на Чемпионате Мира будут сыграны заключительные игры в группах "C" и "D". В первом квартете путевки в 1/8 финала турнира будут разыграны между Австралией и Перу и Данией и Францией. Во второй группе сыграют Исландия с Хорватией и Нигерия с Аргентиной.

Главный тренер "суперорлов" Гернот Рор уже заявил, что никаких поблажек лидеру атак "бело-голубых" Лионелю Месси они делать не будут. В свою очередь, его коллега из стана соперников Хорхе Сампаоли, потерявший контроль над своей командой, уже мечтает о финале ЧМ-2018. Тем временем Диего Марадона строит менее великие планы и пока только готов поработать над тем, чтобы аргентинцы просто вышли из своей группы.

На клубном уровне сегодня могут объявить о переходе Антони Мартиаоя из "Маанчестер Юнайтед" в "Ювентус", Давиде Сантона из "Интера" в "Рому" и Алиссона из той же "Ромы" в "Реал",

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