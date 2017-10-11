Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей заключительного тура отборочного турнира к Чемпионату Мира зоны КОНКАКАФ, в которых сборные Тринидада и Тобаго и Гондураса обыграли соответственно команды США и Мексики.

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