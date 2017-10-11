Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)

Теги сшамексикатринидад и тобагогондурас

Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей заключительного тура отборочного турнира к Чемпионату Мира зоны КОНКАКАФ, в которых сборные Тринидада и Тобаго и Гондураса обыграли соответственно команды США и Мексики.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Мексика 9 21
2 Коста-Рика 9 16
3 США 9 12
4 Панама 9 10
5 Гондурас 9 10
6 Тринидад и Тобаго 9 3
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