Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)
Смотрите видеообзоры матчей заключительного тура отборочного турнира к Чемпионату Мира зоны КОНКАКАФ, в которых сборные Тринидада и Тобаго и Гондураса обыграли соответственно команды США и Мексики.
Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мексика
|9
|21
|2
|Коста-Рика
|9
|16
|3
|США
|9
|12
|4
|Панама
|9
|10
|5
|Гондурас
|9
|10
|6
|Тринидад и Тобаго
|9
|3