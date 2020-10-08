Тринкау не смог выбрать лучшего между Роналду и Месси

Нападающий "Барселоны" и сборной Португалии Франсишку Тринкау затруднился дать ответ на вопрос - кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

"Я очень горжусь тем, что могу играть с обоими. Невозможно сказать, кто лучший", - цитирует 20-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что Тринкау присоединился к "Барсе" минувшим летом.

За карьеру Месси выиграл 6 "Золотых мячей", а Роналду - 5 аналогичных наград.

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