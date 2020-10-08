Тринкау не смог выбрать лучшего между Роналду и Месси

Теги барселонапортугалияфрансишку тринкаулионель мессикриштиану роналду

Тринкау не смог выбрать лучшего между Роналду и Месси

Нападающий "Барселоны" и сборной Португалии Франсишку Тринкау затруднился дать ответ на вопрос - кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

"Я очень горжусь тем, что могу играть с обоими. Невозможно сказать, кто лучший", - цитирует 20-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что Тринкау присоединился к "Барсе" минувшим летом.

За карьеру Месси выиграл 6 "Золотых мячей", а Роналду - 5 аналогичных наград.

Не пропустите: Ди Марцио: "В 2004 году Месси хотел уйти в "Челси" и играть за Моуринью". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря

"Ливерпуль" объявил о переходе бразильского вратаря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов