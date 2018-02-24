Трио ВВС забили в одной игре впервые с 2016 года

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Трио ВВС забили в одной игре впервые с 2016 года

"Реал" добыл разгромную победу над "Алавесом" (4:0).

Трио мадридского клуба ВВС отметились забитыми мячами - Карим Бензема и Гарет Бэйл забили по голу, а Криштиану Роналду дважды поразил ворота соперников.

Как сообщает Marca, трио ВВС забили в одной игре впервые с 16 апреля 2016 года, тогда "Реал" обыграл "Хетафе" (5:1).

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Алавес". | http://soccernews.ru

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