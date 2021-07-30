Триппьер хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Триппьер хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер хочет играть за "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, испанский футболист надеется вернуться в Англию в летнее трансферное окно. Но проблемой могут стать требования "Атлетико", который хочет получить за игрока 42 миллиона евро, а манкунианцы не готовы платить больше 25 миллионов.

В прошлом сезоне 30-летний Триппьер провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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