Триппьер хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен
Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер хочет играть за "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, испанский футболист надеется вернуться в Англию в летнее трансферное окно. Но проблемой могут стать требования "Атлетико", который хочет получить за игрока 42 миллиона евро, а манкунианцы не готовы платить больше 25 миллионов.
В прошлом сезоне 30-летний Триппьер провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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