Триппьер поделился мнением о Симеоне
Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен
Английский защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер, который ранее выступал в составе мадридского "Атлетико", высказался о работе под руководством главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.
"Я был очень воодушевлен возможностью играть за его команду, и то, каким вы видите его на бровке, – это то же самое, каков он каждый день на тренировках. Он очень эмоционален, одержим.
Бывали времена, когда я лежал в постели, спал, и он звонил мне. Это безумие, у меня никогда такого не было. Он говорил о том, что я могу делать лучше, а я пытался спать.
Он писал сообщения, звонил, рассказывая об игре, именно в этом плане он одержим. Он невероятный тренер. Эмоциональный – вот точное слово, чтобы описать его.
Каждое мгновение он помешан на футболе. Документальный фильм о нем показывает, каков он в повседневной жизни. Он невероятный тренер, и мне повезло, что я работал с ним, потому что я многому у него научился", – сказал Триппьер.
Напомним, что Киран перешел в "Ньюкасл" в январе 2022 года. С "Атлетико" он выиграл Ла Лигу прошлого сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14