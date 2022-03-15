Триппьер поделился мнением о Симеоне

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Триппьер поделился мнением о Симеоне

Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен

Английский защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер, который ранее выступал в составе мадридского "Атлетико", высказался о работе под руководством главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.

"Я был очень воодушевлен возможностью играть за его команду, и то, каким вы видите его на бровке, – это то же самое, каков он каждый день на тренировках. Он очень эмоционален, одержим.

Бывали времена, когда я лежал в постели, спал, и он звонил мне. Это безумие, у меня никогда такого не было. Он говорил о том, что я могу делать лучше, а я пытался спать. 

Он писал сообщения, звонил, рассказывая об игре, именно в этом плане он одержим. Он невероятный тренер. Эмоциональный – вот точное слово, чтобы описать его.

Каждое мгновение он помешан на футболе. Документальный фильм о нем показывает, каков он в повседневной жизни. Он невероятный тренер, и мне повезло, что я работал с ним, потому что я многому у него научился", – сказал Триппьер.

Напомним, что Киран перешел в "Ньюкасл" в январе 2022 года. С "Атлетико" он выиграл Ла Лигу прошлого сезона.

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