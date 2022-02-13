Триппьер принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой"

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Триппьер принес "Ньюкаслу" победу над "Астон Виллой"

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Киран Триппьер.

"Ньюкасл", набрав 21 очко, занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 27 очками осталась на 11-й позиции.

"Ньюкасл" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)
Гол: Триппьер, 35 - 1:0

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер (Крафт, 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт, 45), Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 90), Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.

"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн (Чуквуэмека, 85), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо, Буэндиа (Бэйли, 72), Уоткинс (Ингз, 72).

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