Триппьер продлил соглашение с "Тоттенхэмом"

Защитник Киран Триппьер заключил новое соглашение с "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт футболиста с клубом будет действовать до лета 2022 года. Напомним, что Триппьер перешел в "Тоттенхэм" из "Бернли" летом 2015 года.

В прошлом сезоне Триппьер сыграл 22 поединка и отметился 6 голевыми передачами.

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