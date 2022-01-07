Триппьер прокомментировал свой трансфер в "Ньюкасл"

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Триппьер прокомментировал свой трансфер в "Ньюкасл"

Фото твиттер Кирана Триппьера

Новичок "Ньюкасла" Киран Триппьер поделился эмоциями в связи с переходом в клуб АПЛ из мадридского "Атлетико".

Напомним, что 31-летний футболист заключил с "сороками" контракт до 2024 года.

"Рад оказаться в этом невероятном клубе. Мне было хорошо в Мадриде, но, узнав об интересе "Ньюкасла", я знал, что хочу играть здесь, ведь я уже работал с Эдди Хау.

Нам предстоит много работы, но я знаком с требованиями Премьер-лиги и знаю, что "Ньюкасл" - это отличный клуб с очень талантливыми футболистами.

Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде, и впервые выйду на "Сент-Джеймс Парк" в футболке "Ньюкасла", - сказал английский защитник в интервью клубной пресс-службе.

Триппьер выступал за "Атлетико" с июля 2019 года, сыграл 86 матчей и сделал 11 ассистов.

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