Триппьер: "Странно играть против Месси, большую часть матча он просто ходит, а потом раз и гол"

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Триппьер: "Странно играть против Месси, большую часть матча он просто ходит, а потом раз и гол"

Защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер в преддверии матча с "Барселоной" поделился впечатлениями от игры против капитана каталонцев Лионеля Месси.

"Странно играть против Месси. Большую часть матча он просто ходит. Смотришь раза четыре - он всё там же. Ходит и ходит, а потом раз и гол. Месси очень хорош в использовании даже небольших свободных зон. Прежде чем "Барселона" сделает три передачи, он уже знает, куда в итоге придёт мяч. Просто удивительно, насколько он умён. Даже когда он просто бродит по полю вот так, нужно быть готовым. Он лучший игрок в истории", - цитирует Триппьера The Athletic.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Барселона" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 23:00 по московскому времени.

32-летний Месси в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ходит и ходит, а потом раз и улетает на другую планету

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