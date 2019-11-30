Триппьер: "Странно играть против Месси, большую часть матча он просто ходит, а потом раз и гол"
Защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер в преддверии матча с "Барселоной" поделился впечатлениями от игры против капитана каталонцев Лионеля Месси.
"Странно играть против Месси. Большую часть матча он просто ходит. Смотришь раза четыре - он всё там же. Ходит и ходит, а потом раз и гол. Месси очень хорош в использовании даже небольших свободных зон. Прежде чем "Барселона" сделает три передачи, он уже знает, куда в итоге придёт мяч. Просто удивительно, насколько он умён. Даже когда он просто бродит по полю вот так, нужно быть готовым. Он лучший игрок в истории", - цитирует Триппьера The Athletic.
Напомним, что матч "Атлетико" - "Барселона" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 23:00 по московскому времени.
32-летний Месси в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.
Не пропустите: Линекер: "Правда в том, что Месси выигрывал бы "Золотой мяч" ежегодно, но, как правило, награду получает лучший игрок победителя Лиги Чемпионов". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ
-
"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом"
-
Мертезакер вошёл в тренерский штаб "Арсенала"
-
Клубы из Китая и ОАЭ интересуются форвардом "Краснодара" Ари
-
Официально: Слуцкий и братья Березуцкие покинули "Витесс"
-
"Уфа" одолела "Крылья Советов" и обошла "Спартак" в турнирной таблице РПЛ
-
Ярошик сомневается, что Слуцкий вернётся в РПЛ
-
"Манчестер Сити" нацелился на талантливого уругвайца
-
"Челси" определился с заменой для Педро и Виллиана
-
Комличенко зимой может перейти во французский клуб
-
Аллегри готов вернуться к работе только ради одного клуба
-
1
Триппьер: "Странно играть против Месси, большую часть матча он просто ходит, а потом раз и гол"
-
Виллаш-Боаш рассказал, почему Роналду должен получить "Золотой мяч" в 2019 году
-
Головин объяснил феномен работы Черчесова в сборной России
-
Тренер "Сочи" похвалил "Оренбург" за перенос матча
-
"Ювентус" хочет бесплатно подписать двух игроков "Челси"
-
Слуцкий - приоритетный кандидат на пост главного тренера "Динамо"
-
Головин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес Дзюбы
-
Гвардиола готов продлить контракт с "Манчестер Сити"
-
Авторитетное голландское издание назвало Слуцкого самым колоритным тренером Эредивизи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6