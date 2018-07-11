Триппьер ударом со штрафного вывел Англию вперед в игре с Хорватией

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Триппьер ударом со штрафного вывел Англию вперед в игре с ХорватиейСборная Англии забила быстрый гол в ворота национальной команды Хорватии во втором полуфинальном матче Чемпионата Мира. Результативным ударом на 5-й минуте игры отличился защитник "трех львов" Киран Трриппьер.

Напомним, матч команды начали в таких составах. | soccernews.ru

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