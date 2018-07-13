Защитник сборной Англии Киран Триппьер восстановился после травмы паха, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 27-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Триппьер готов сыграть против сборной Бельгии в матче за третье место на ЧМ-2018, который состоится в субботу.

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