Триппьер высказался о сборной Англии перед Евро-2020

Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от Евро.

"Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Заем, на что способны как индивидуально, так и с точки зрения команды, но есть другие фантастические сборные – Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия.

Понимаем, что предстоит сложный турнир, но нам нужно сосредоточиться на себе. Знаем, насколько мы хороши индивидуально и командно. У нас есть опыт, молодость и, надеюсь, это поможет нам добиться многого", – сказал Триппьер.

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