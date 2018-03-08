Триппьер: "Ювентус" изменил схему, много владел мячом, а нам нужно было немного успокоиться"

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер расстроен поражением от "Ювентуса" (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первый матч завершился вничью - 2:2.

"У нас было много шансов в первом тайме, мы показали отличную игру. Поэтому результат сложно принять. "Ювентус" изменил схему, много владел мячом, а нам нужно было немного успокоиться. Вся команда была опустошена после такого. Это тяжело", - сказал он.

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